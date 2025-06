Přivede Zaorálek s Maláčovou sociální demokracii do hrobu, nebo spojení s radikály stranu zachrání?

Sociální demokraté pod vedením Jany Maláčové a Lubomíra Zaorálka zaveleli ke spojenectví s komunisty, pod hlavičkou hnutí Stačilo. O tom partnerství se jednalo už na začátku roku, ale kvůli radikálním požadavkům Stačilo na vystoupení z EU a NATO jednání krachla. Tyto požadavky Konečná a spol. nezměnili, předsedkyně Sociálních demokratů už ale nevidí jinou možnost, jak by se zástupci její strany mohli dostat do Sněmovny. Bude to fungovat? O tom v novém díle podcastu Vládneme, nerušit diskutovali redaktoři Respektu František Trojan, Martin Štorkán a Filip Zelenka. Čtěte také: Řítí se na Česko tsunami radikálů?