Řítí se na Česko tsunami radikálů?

Krok Jany Maláčové není zcela překvapivý. Z jejích vystoupení bylo patrné, že chce zpět do vrcholné politiky, a to za každou cenu. Ještě patrnější to je z chování Lubomíra Zaorálka, který neúnavně útočí na Ukrajinu a Evropskou unii označil za nedemokratickou. Stejně neúnavně si u toho vymýšlí, dával třeba za vzor slovenskou politiku kolaborující s Kremlem, protože po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem bylo domluveno, že se v únoru v Bratislavě uskuteční setkání Trumpa a Vladimira Putina. A to se pochopitelně nestalo, protože Slovensko v tomto ohledu není relevantní hráč. Navíc se nepotvrdila další Zaorálkova teze, že míru brání jen západní Evropa. Je to hloupost, Putin nechce mír.