Policie má žháře, „Palermo“ chce omluvu
Dosud bylo na Hluboké propojení politiky a byznysu. Teď tu máme propojení politiky, byznysu a zločinu, říká zastupitel a oběť útoku Martin Veber
Výchovná lekce, kterou letos v únoru dostal lidovecký zastupitel Hluboké nad Vltavou a proslulý kritik poměrů v tomto jihočeském městě Martin Veber, byla tvrdá a Veber si ji měl zřejmě dlouho pamatovat. Uprostřed noci mu kdosi zapálil auto stojící před jeho domem. Na videu pouliční kamery zveřejněném policií je vidět ruch kolem auta, pak zářící plameny a muž s kapucí přes hlavu a s lahví v ruce, jak nocí odchází od hořícího auta.
Dnes už má Veber nové auto a během čekání na definitivní závěr policejního vyšetřování musí sám čelit hrozbě jiné žaloby – tentokrát od vedení města, jemuž vadí, jak Veber o žhářském útoku na svoji rodinu mluví.
Motiv
Napřed ke žhářům: na zmíněném videu nejsou vidět rysy obličeje, policie ale pracovala velmi rychle a důkladně. Další kamery zachytily firemní auto, kterým dvojice z místa činu odjela. Během dvou týdnů pak našla osmadvacetiletého žháře a jeho stejně starého pomocníka, oba z nedalekého Týna nad Vltavou, které obvinila z trestného činu poškození cizí věci. Jednoho poslala kvůli předchozím deliktům rovnou do vazby, druhého vyšetřuje na svobodě.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu