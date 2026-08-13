Ondřej Kundra: Exministr Blažek ztratil soudnost. Ve 40. a 50. letech by to s ním probíhalo hodně jinak
Bývalý a obžalovaný ministr spravedlnosti se brání, jak může. A tak říká i nehoráznosti
Ústavní soud dal za pravdu hlavnímu aktérovi tzv. bitcoinové kauzy Tomáši Jiřikovskému, který si u něj stěžoval na porušení svých ústavních práv. Strážci ústavy konkrétně konstatovali, že Krajský soud v Brně při prodlužování Jiřikovského vazby pochybil, když jeho obhajobě neumožnil vyjádřit se k postoji státního zastupitelství: to požadovalo delší vazbu, Jiřikovský ale nedostal šanci protiargumentovat. Bylo to podruhé, co ÚS vyhověl Jiříkovského námitkám.
Jeho advokát Martin Kotrbáček to ve své reakci označil za částečný úspěch, vadí mu, že ÚS z jeho pohledu nezkoumal, zda jsou skutečně dány vazební důvody. K tomu ale nakonec dojde u soudu nižší instance: krajský soud se nyní bude muset znovu zabývat Jiřikovského stížností proti poslednímu prodloužení vazby. O jejím dalším trvání se navíc musí znovu rozhodovat i kvůli nedávnému podání obžaloby. Je možné, že Jiřikovský nakonec brzy uspěje i v tomto bodě.
Rozhodnutí ÚS na síti X okomentoval spoluobžalovaný, bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Napsal, že státní zástupci na Jiřikovského tlačí pomocí protahované vazby, protože odmítá potvrdit „orgány“ vykonstruovaný příběh, pro „nějž neexistují (a pro jeho nepravdivost ani “normálně “ existovat nemohou ) žádné důkazy“. Jde o dlouhodobé tvrzení Blažka, kterým se snaží zpochybnit žalobu. Ta říká, že Blažek chtěl jako ministr realizovat miliardový obchod s Jiříkovským darovanými bitcoiny nejasného původu, aby mu tak pomohl legalizovat jejich daleko větší zbytek v podnikatelově držení. A pohádkově zbohatnout.
O tom, kdo má pravdu, nepochybně časem rozhodne soud. Blažek šel nicméně dnes ještě dál. „Připomeňme si i způsob Jiřikovského loňského zatčení, jenž nás vrátil do 40. a 50. let min. století a nezákonný nátlak policie na něj při něm,“ uvedl. O tom, nakolik bylo Jiřikovského zatčení, kdy před policií a těžkooděnci utíkal za tmy po střeše nezbytné, a proč policisté raději nezazvonili u jeho dveří za dne, lze nepochybně debatovat.
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