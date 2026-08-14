Když nasloucháte zvukům přírody, máte chuť za ni také bojovat
Zvukový umělec Tomáš Šenkyřík vytváří podmanivý archiv života na jižní Moravě
Ten obchodní dům pro něj býval vstupní branou do útrob Brna. Když jel v devadesátých letech na přijímačky na vysokou školu a když ji pak studoval, budova Prioru – později Tesca – i dění v jejím okolí pro něj vždy představovaly civilizační náraz. Poté co na Zvonařce vystoupil z autobusu, nechal doopravdy venkov za zády a ponořil se do městského života. I proto Tomáš Šenkyřík ani chvíli neváhal, když přišla nabídka ČRo Vltava, aby ještě předtím, než půjde tato stavba k zemi, zachytil jejího specifického ducha ve zvuku.
„Ta akustika, která tam byla, už nikdy nikde nebude,“ říká nad nahrávkou sTESCOu, jež mapuje zvukovou krajinu někdejší brněnské dominanty. Prolíná se na ní hukot eskalátorů s hovory nakupujících, z blízkého nádraží doléhá pištění brzdících vlaků, do koláže vstupuje také televizní reportáž z otevíračky v roce 1984 a dojde i na rozhovor s architektem Janem Melicharem, pod jehož dohledem probíhala v devadesátých letech přestavba. Šenkyřík provádí posluchačstvo nejenom budovou, ale i nedávnou historii a s ní spojeným stylem života, jejichž vizuální i zvukové stopy se pomalu vytrácejí. Právě v jejich zachycení je naprostý mistr.
Terénní nahrávky jsou pro Tomáše Šenkyříka zásobárnou dat, zdrojem emocí i archivem paměti. Projekt sTESCOu je přitom svým městským charakterem v jeho tvorbě velkou výjimkou. Dominantně se věnuje zvukům jihomoravské krajiny, případně rozhraní toho, kde se příroda setkává s lidskou činností – ale vždy mu jde o to, zachytit podobu světa v jeho podivné a dechberoucí synchronicitě. Při poslechu jeho nahrávek může člověk snadno zažít okouzlení, v jakém souladu se prolíná kvákání žab se zpěvem ptáků, šuměním listů a vrčením ultralehkého letadla.
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