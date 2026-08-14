Ministr Klempíř nechce kultuře záměrně škodit, jen opakovaně šlape vedle
S Adrianou Světlíkovou o nečitelnosti šéfa rezortu kultury, chybějící debatě a o tom, proč nesouhlasí s přípravou nové kulturní politiky
„Perfektní.“ Tak označil pro Respekt ještě v březnu Oto Klempíř klíčový dokument české kultury, který připravil jeho předchůdce Martin Baxa (ODS) - Státní kulturní politika. A dodal, že jej zavádí do procesu. V létě ovšem vyšlo najevo, že dokument skončil v koši, a ministerstvo kultury zveřejnilo novou koncepci, aniž to konzultovalo s kýmkoli z kulturního sektoru. I proto na šest desítek kulturních organizací a institucí otevřeným dopisem požádalo premiéra Andreje Babiše o stažení dokumentu a současně o to, aby se pokračovalo v zavádění původní strategie.
Státní kulturní politiku připravuje ministr kultury. Právě s tímto argumentem Oto Klempíř odmítá současnou kritiku kulturních organizací. Proč by se s vámi měl bavit už při přípravě dokumentu?
Ministr teď signatáře dopisu staví v rámci svého osobního marketingu proti sobě a vykresluje nás jako nespokojenou hysterickou bublinu. Tuhle představu ale rozprášily připomínky dalších ministerstev k jeho dokumentu. Je jistě v kompetenci ministra pracovat s kulturní politikou státu podle svých představ, ale měl by se s dotčenými aktéry bavit už z důvodu jakési prevence – lze se vyvarovat zásadních chyb. Moje největší výtka k aktuálnímu dokumentu tedy je, že u jeho přípravy na rozdíl od původní strategie odborná debata chyběla.
Zvláštní bylo i to, jak se o nové Státní kulturní politice odborná veřejnost dozvěděla. Na svém webu ji zveřejnila Hospodářská komora. Když odhlédneme od toho, jak dokument vznikal a jak byl zveřejněn, co konkrétně vám v něm vadí?
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