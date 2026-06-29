Drony, prázdné restaurace, odpojený internet. Reportáž Die Zeit z Moskvy
V pátém roce války už cítí únavu i Rusové. Je to pro Putina nebezpečné?
Už jen ten zvuk jí leze na nervy. Nejdříve slyší hluk vrtulového motoru, pak bzučení při klesání a náraz. Řeč je o dronech, které nad městem krouží každou noc. Natalja Ivanova pochází z Taganrogu v jižním Rusku, který není daleko od ukrajinské fronty. Stejně jako všichni lidé v tomto článku nechce uvést své skutečné jméno, protože mluvit otevřeně je v Rusku nebezpečné. U šálku kávy v moskevském parku vypráví o noci plné zkázy.
Do bytového domu, kde žije, narazil pravděpodobně zbloudilý dron. Natalja Ivanova měla štěstí: zrovna byla v Moskvě, a následky havárie tak objevila až po návratu. Okna byla rozbitá na kusy, jeden okenní rám se vytrhl. Dva lustry, které se i s háky uvolnily ze stropu, dodnes leží na podlaze. Na opravu oken si zavolala řemeslníky a nyní se snaží získat finanční pomoc, kterou ruská vláda slíbila obětem dronových útoků. Zatím marně. „Kdy to už všechno skončí?“ ptá se a zní vyčerpaně.
Zdá se, že ruská invaze na Ukrajinu začíná mít negativní dopady i na samotné Rusko. V pátém roce této války, která již trvá déle než Hitlerovo tažení proti Stalinovi, jsou nervy mnoha Rusů napjaté. Samozřejmě nezažívají takové katastrofy jako Ukrajinci, jejichž města byla zčásti zpustošena raketovými útoky. Ale zásahy na každodenní život Rusů se stupňují: na jejich pocit bezpečí, na jejich životní úroveň, na jejich milovaný internet. Zatímco politici hovoří o velké válce proti Západu, o rusofobii a nacistech, lidé jsou unaveni neustálým výjimečným stavem a mezi civilním obyvatelstvem se šíří neklid. Může však tohle vyčerpání zastavit válečného vůdce Putina? Pomůže ukončit nesmyslné umírání na frontě?
Vydávám se na průzkum po Moskvě. Válečný stres dopadl na obyvatele hlavního města letos na jaře, když začaly útoky ukrajinských dronů. Například v polovině května na Chimki, moskevské satelitní město s velkým nákupním centrem. Stojí tu památník z protitankových zábran, který připomíná, že až sem dojely v roce 1941 německé tanky. Ukrajinské drony ale letí dál.
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