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Zahraničí2. 7. 20269 minut

Ráda bych viděla země, jež se připojovaly k EU a neměly problémy s korupcí. Bojujeme proti ní

S vlivnou ukrajinskou poslankyní Ivannou Klympuš o střetu s Polskem, cestě Andreje Babiše na Ukrajinu a budoucím soužití s Ruskem

Ondřej Kundra
Gdaňsk

V ukrajinském parlamentu stojíte v čele výboru pro integraci do Evropské unie. Stane se Ukrajina členem EU?

Určitě. Nepůjde to snadno, cesta bude hrbolatá, ale myslím, že je vyloučené, že by k tomu nedošlo!

Kdy k tomu podle vás dojde?

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Je tu řada neznámých, proto je složité to odhadovat. Ty neznámé jsou na obou stranách, jak ukrajinské, tak i evropské.

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