Zahraničí2. 7. 20269 minut
Ráda bych viděla země, jež se připojovaly k EU a neměly problémy s korupcí. Bojujeme proti ní
S vlivnou ukrajinskou poslankyní Ivannou Klympuš o střetu s Polskem, cestě Andreje Babiše na Ukrajinu a budoucím soužití s Ruskem
V ukrajinském parlamentu stojíte v čele výboru pro integraci do Evropské unie. Stane se Ukrajina členem EU?
Určitě. Nepůjde to snadno, cesta bude hrbolatá, ale myslím, že je vyloučené, že by k tomu nedošlo!
Kdy k tomu podle vás dojde?
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Je tu řada neznámých, proto je složité to odhadovat. Ty neznámé jsou na obou stranách, jak ukrajinské, tak i evropské.
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