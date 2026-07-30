Martin Kupka: ODS podpoří Pavlovu kandidaturu na prezidenta. A vládnout v Praze s ANO si nepřeju
S předsedou občanských demokratů o tom, proč si připadá spíš jako zaoceánský parník než převozník, proč nechce mluvit o Klausovi a kdy řekne jasné slovo k euru
Jaké nejtěžší rozhodnutí jste musel od chvíle, co jste se stal letos v lednu předsedou ODS, udělat?
Je to spíše série důležitých rozhodnutí, jako je třeba sestavení stínové vlády. Což je podstatná zpráva pro veřejnost, že je tady tým lidí, kteří pracují na konkrétních tématech. Také jsme během půl roku stačili přichystat programovou konferenci. A samozřejmě že život politické strany přináší nutnost občas rozseknout vážnou věc – například co udělat s člověkem, který za ODS kandiduje na vysokou veřejnou pozici a není schopen srozumitelně odpovědět novinářům a veřejnosti na otázky, které se týkají jeho osobní historie.
Mluvíte o Filipu Dvořákovi, kterého si jeho kolegové z místní organizace ODS na Praze 1 vybrali jako kandidáta na starostu. Vy jste však jako vedení strany rozhodli o jeho vyškrtnutí z kandidátky poté, co nedokázal objasnit původ svého majetku v hodnotě 230 milionů korun. Jak se zpětně vyznáte v tom, proč to vašim spolustraníkům na místní úrovni nevadilo?
Nemluvil jsem o tom s nimi, takže nevím přesně, ale domnívám se, že tam mohla převážit nějaká osobní zkušenost, tedy že Filipa Dvořáka dlouhodobě znají a důvěřují mu. A mohli si myslet, že důležitý je jeho záměr dělat na Praze 1 takové věci, aby se rozvíjela, přičemž si neuvědomili, že to, co se kolem něj děje, ohrožuje celý volební výsledek. Kandidátka má každopádně nové vedení a pro mě jsou to důvěryhodná jména.
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