Premiér jde podle Petra Pavla proti Ústavnímu soudu, když vyzývá hlavu státu, aby do Turecka neodletěla
Pavel chce do Ankary odjet, jeho poradci zvažují více variant
Spor mezi Hradem a vládou kvůli účasti na summitu v Ankaře stále není u konce a neskončí ani samotnou červencovou akcí. Kabinet sice po necelém týdnu předběžnému opatření Ústavního soudu vyhověl a schválil účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO, ale věc je pořád plná nejasností a premiér – prý kvůli „zbytečnosti“ takové schůzky – nepočítá s tím, že by se do akce s prezidentem setkal a dohodl s ním společný postup. Hrad teď proto podle informací redakce řeší, jak se situací naloží. Ve hře je více variant.
Andrej Babiš v pondělí po jednání vlády oznámil, že ministerstvo zahraničí prezidenta koncem týdne doakreditovalo, vedoucího národní delegace ovšem vláda nezměnila a dál počítá s tím, že v čele bude premiér. Vzkázal pak také, že by bylo nejlepší, kdyby byl prezident „velkorysý“ a do Ankary neletěl, protože vláda má na projednávanou agendu zásadně jiný názor: například na rozdíl od hlavy státu Babišův kabinet nesouhlasí s chystanou vojenskou pomocí NATO Ukrajině ve výši 70 miliard eur. Jet by potom Pavel mohl podle premiéra příští rok, kdy možná podobně rozdílné pohledy nebudou.
Podrobnější informace však ani on, ani šéf diplomacie nesdělili. Petr Pavel krátce po tiskové konferenci reagoval prohlášením, že postoj vlády je podle něj v rozporu s opatřením Ústavního soudu. Kabinet by podle něj měl reagovat podle dosavadních zvyklostí, tedy tak, že by prezident měl zastupovat Česko v pozici vedoucího národní delegace. A to jak na neformální večeři lídrů, tak na následujícím jednání Severoatlantické rady. Premiérovi ve vyjádření na síti X nabídl kompromis: může si vybrat jedno ze dvou vrcholných jednání státníků na summitu a druhé bude absolvovat prezident. O tom všem chce před summitem, který začne už za týden, mluvit s Babišem. Jenže ten s jednáním podle informací redakce nepočítá. Na dotaz Respektu premiér pouze odpověděl: „Pan prezident se rozhodl podat kompetenční žalobu, tak nevím, o čem bychom jednali.“
Ministři o účasti prezidenta diskutovali až v samotném závěru pondělního jednání vlády. Nejživější debata se podle oslovených členů kabinetu vedla o způsobu prezentace rozhodnutí vlády. Ministr zahraničí podle tří zdrojů plánoval na tiskové konferenci prezidenta různě urážet, proti jeho komunikačním plánům ale údajně vystoupila část ministrů a nakonec se k nim přidal i Andrej Babiš. „Řekl mu, že má být stručný a vůbec to nekomentovat,“ popisuje jeden z účastníků. Na tiskové konferenci působil Petr Macinka o něco více diplomaticky než jindy a ve svém proslovu se prezidentově cestě do Ankary věnoval opravdu velice stručně a dotazy k ní ve většině přešel bez konkrétní odpovědi.
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