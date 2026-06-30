Ondřej Kundra: Babiš kope za Rusko
„Nedostali jsme se do letadla, nemůžeme se s vámi spojit,“ stěžovali si premiérovi v Gdaňsku lidé rekonstruující Ukrajinu. Premiér pomoc Kyjevu dál odmítá
Krátce poté, co na konci minulého týdne Andrej Babiš vystoupil se svým projevem na konferenci o obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku, zamířil premiér ke stánku, kde se prezentovala jedna z českých firem dodávající lékařské vybavení pro dětskou nemocnici v ostřelovaném Charkově. Babiše tam obstoupili další čeští byznysmeni, kteří si mu stěžovali, že se k němu nemůžou dostat, aby ho informovali, co české firmy na Ukrajině dělají. A pobavit se s ním, jak by vláda mohla podpořit jejich byznys.
„Snažíme se k vám dostat, píšeme přes sekretariát,“ říkala Babišovi jedna z podnikatelek. Další mu následně začala popisovat, že jí zastupovaná společnost například obnovuje Rusy poničenou energetiku. „To musíte pustit nejdřív ten plyn přes tu trubku,“ vyčetl jí mimoběžně Babiš dřívější rozhodnutí ukrajinské vlády ukončit tranzit ruského plynu přes její území, protože zisky z jejího prodeje umožňují další financování války.
„Na Ukrajině investujeme stovky milionů dolarů, potřebujeme ale také vaši podporu,“ nedala se podnikatelka odbýt. „Jak se to říká po česky, líná huba, hotové neštěstí,“ reagoval premiér.
„Soustřeďte se teďkon. V pondělí na vládě dostanou všichni ministři za úkol dát na papír, co dělat na Ukrajině, jaké jsou aktivity. A potom vás pozveme na kulatý stůl a dostane to nějaký směr.“
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