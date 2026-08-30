Film týdne: Romantická komedie Na jednu noc ukazuje úmornost seznamování a randění
Ve Spojených státech před třemi lety zvítězila konzervativní vláda, která postavila nemanželský sex mimo zákon. S výjimkou jediné noci za rok, kdy je vyhlášena amnestie, policie zavírá oči a singl lidé mohou vyrazit za svými touhami. To je výchozí premisa romantické komedie Na jednu noc, která se dá částečně vnímat jako politická dystopie a částečně jako metaforické zhmotnění nejistot a úzkostí, které do milostných vztahů vnesly seznamovací aplikace.
Divoká noc, na niž se celý New York dychtivě připravuje a panuje kolem ní podobně výnosný trh jako kolem svátku sv. Valentýna, pohltí i dvě osoby, které by se jí však raději vyhnuly. Zpěvačka písní do reklam Allie (Monica Barbaro) by ráda potkala muže, s nímž to bude vážné, na což je zřejmě ta nejméně vhodná doba. Majitel pizzerie Owen (Callum Turner) měl zase v plánu požádat svou partnerku o ruku, ovšem ta se rozhodla, že chce během této noci experimentovat a jemu doporučí to samé.
Režisér Will Gluck, pro nějž jsou romantické komedie už zavedený žánr (Kamarád taky rád, S tebou nikdy), nicméně poměrně rychle opouští politický rozměr námětu, který by přitom v atmosféře zvyšujícího se tlaku na porodnost a uplatňování kontroly nad ženskými těly mohl rezonovat. Na jednu noc není Příběh služebnice a není tu žádný organizovaný odpor, společnost naopak pravidlo jedné bezuzdné noci za rok akceptuje. Namísto toho film zachycuje úmornost procesu randění pro současné singles, která zahrnuje nepřeberné množství možností spojených s tím, že si člověk nikdy není jistý, jaká očekávání od budoucího vztahu vlastně má jeho protějšek.
Přestože v mnohém se jedná o konvenční mainstreamovou romantickou komedii, v těch nejsilnějších okamžicích Na jednu noc ukazuje seznamování právě jako ubíjející činnost, do níž se ani Allie, ani Owenovi vlastně vůbec nechce. Sice je tu lákavá vidina odpíraného sexu, ale začínat si s dalším a dalším člověkem je emocionálně vyčerpávající. Nejlépe to shrnuje společný přípitek Allie s její kamarádkou Jacintou v baru na začátku večera: „Na to, ať najdeme tu pravou lásku v tu nejmíň romantickou noc roku.“
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