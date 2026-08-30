Co má společného děloha Ocasio-Cortez a Babiš
Reprodukční byznys vypadá, že stojí pouze na osobních zájmech. To je ale omyl
Probouzím se z hlubokého spánku, oči se snaží najít pevné body – strop, okno, kovový rám postele, zdravotní sestra. Cítím nevolnost, zmatek, únavu i úlevu. Právě jsem byla na odběru vajíček, která si nechávám zmrazit. Je mi 33 let a chci mít kontrolu nad svým tělem.
O pár měsíců později na mě na Instagramu vyskakuje video šestatřicetileté americké kongresmanky Alexandrie Ocasio-Cortez, zvané AOC, kde si politička neohrabaně vpichuje injekci, která připravuje její orgány na odběr a zmrazení vajíček. „Chci mít kontrolu nad svým tělem,“ říká do kamery.
Intuitivně se podobně – jako později všechna americká média – ptám: Začíná AOC prezidentskou kampaň? Pak ale vidím víc – političku bourající představu, že propad porodnosti lze vyřešit pouze tím, že přesvědčíme mladé ženy k rození. A tím je debata velmi aktuální i pro Česko.
Zmrazení vajíček neboli social freezing je výdobytkem moderní medicíny spojeným s možnostmi umělé reprodukce. Na rozdíl od mužů, kterým jejich těla produkují spermie každý den, se žena rodí s určitým počtem vajíček, doba její plodnosti je tedy omezená. A jak říkají lékaři, s věkem se kvalita vajíček snižuje. Jejich zmrazení v mladším věku tak může ženě pomoci s otěhotněním ve vyšším věku, ať už na něj spoléhá z pracovních důvodů, kvůli prosté absenci vhodného partnera nebo zkrátka proto, že jí to tak připadá lepší.
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