Pět světových zpráv
Americké, nikoli Ontarijské jezero
Donald Trump chce přejmenovat Ontarijské jezero na Americké jezero. S návrhem přišel v době vyhrocené obchodní války s Kanadou a po krachu jednání o nové obchodní dohodě. Kanadský premiér Mark Carney však vzkázal, že Kanaďané budou dále používat původní název. Trump následně podepsal výnos, podle něhož bude nové označení závazné pro americké úřady, nikoli pro Kanadu. Washington mezitím uvalil na kanadské zboží padesátiprocentní clo, Ottawa chystá odvetná opatření. Kanadští politici Trumpův plán odmítli jako absurdní. Prezident už dříve prosadil přejmenování Mexického zálivu na Americký záliv, které ale mimo USA řada institucí nepoužívá. Název Ontario pochází z jazyka Huronů a znamená „jezero zářících vod“.
Mohou v Indii ženy nadávat?
Je méně přijatelné, aby – oproti mužům – ženy v politice nadávaly? Tuto nezvyklou otázku řeší v posledních dnech Indie. Jak vysvětluje BBC, vše vzniklo kvůli protivládním protestům na podporu vzdělávání, na nichž kamery zachytily zvýšený počet nadávajících mladých žen. Své si schytal dokonce i premiér Naréndra Módí. Sám pak označil nadávající mladé ženy za „kulturní šok“. Vzápětí agendu zvedla opozice, které se proti Módímu dlouhodobě nedaří, a žen se zastala. „Když nadávají chlapci, není to žádný problém, je to povoleno. Ale když nadává dívka, je to kulturní šok,“ prohlásil opoziční lídr Ráhul Gándhí. Dodejme, že Módí si vysloužil nadávky poté, co se nezastal žen šikanovaných na sociálních sítích kvůli jejich účasti na protestech.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu