Motoristé: Smějí se nám? Pískají na nás? Vezměme jim peníze!

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Lidé na festivalu ve Strážnici vybučeli ministra kultury Klempíře. Ten si myslí, že je to útok na stát
Rozechvělosti ministra Oty Klempíře se nelze divit. Když vstupoval do úřadu, prohlásil, že skončil čas „samozvaných elit“, „samozvaných morálních soudců“ – a teď nastane čas obyčejných lidí. Proto chce mimo jiné podporovat, „co je mi osobně možná nejbližší – folklor, tradice, řemesla našich předků, která se předávala z generace na generaci. Tohle není nostalgie, tohle je páteř národní identity."
Fakt, že ho vypískali účastníci Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ho tedy musel hodně bolet. Nešlo o žádnou pražskou kavárnu, ale o srdce Moravy. Spoléhal na to, že když bude napadat městské elity, v regionech mu zatleskají. Neděje se tak. Ještě v tuhle chvíli z toho mohla být celkem banální historka, Klempíř si ale řekl: Ne, já se v tom vymáchám celý!
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Klempíř si šel postěžovat na sociální sítě, kde mimo jiné napsal: „Hlavní hřeb festivalu ve Strážnici proběhl v pátek, kdy se naplno projevila zášť publika. Od prvního kroku mezi lidmi bylo jasné, že jsem v nepřátelském prostředí, ovlivněném alkoholem a vedrem.“ Účastníky festivalu tak šmahem kolektivně označil za opilé, protože kdo jiný by mohl kritizovat ministra kultury? Už to je pozoruhodná komunikační strategie.
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