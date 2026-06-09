Výstava týdne: Retrospektiva skupiny Bezhlavý jezdec připomíná kořeny naší současné DIY estetiky
Bezhlavý jezdec je jméno sovětského westernu z roku 1973. Jak už to u východních pokusů o západní kinematografii bývalo, americké scenerie se natočily na Krymu a mexické vesničany si zahráli Kubánci. Tak jako v případě mnohem slavnějších filmů o Vinnetouovi natočených s jugoslávskými „domorodci“ šlo o snahu udělat za co nejmíň peněz co nejvíc muziky. A právě tento rys byl vlastní také skupině Bezhlavý jezdec, která se zrodila před třiceti lety na pražské AVU. Raná tvorba jejích členů Josefa Bolfa, Jana Šerých, Tomáše Vaňka a dnes již bohužel nežijícího Jána Mančušky se při této příležitosti znovu sešla na retrospektivní výstavě v Domě U Kamenného zvonu, kterou pro Galerii hl. města Prahy připravilo kurátorské duo Sandra Baborovská a Vít Havránek.
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