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Kultura6. 9. 20263 minuty

Výstava týdne: Retrospektiva skupiny Bezhlavý jezdec připomíná kořeny naší současné DIY estetiky

Jan H. Vitvar

Bezhlavý jezdec je jméno sovětského westernu z roku 1973. Jak už to u východních pokusů o západní kinematografii bývalo, americké scenerie se natočily na Krymu a mexické vesničany si zahráli Kubánci. Tak jako v případě mnohem slavnějších filmů o Vinnetouovi natočených s jugoslávskými „domorodci“ šlo o snahu udělat za co nejmíň peněz co nejvíc muziky. A právě tento rys byl vlastní také skupině Bezhlavý jezdec, která se zrodila před třiceti lety na pražské AVU. Raná tvorba jejích členů Josefa Bolfa, Jana Šerých, Tomáše Vaňka a dnes již bohužel nežijícího Jána Mančušky se při této příležitosti znovu sešla na retrospektivní výstavě v Domě U Kamenného zvonu, kterou pro Galerii hl. města Prahy připravilo kurátorské duo Sandra Baborovská a Vít Havránek.

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