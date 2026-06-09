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Kultura6. 9. 20267 minut

Komiks souboj s AI přežije

S nejpřekládanější českou autorkou komiksů Štěpánkou Jislovou o blížící se světové knižní akci roku 

Kateřina Čopjaková

Česko se na začátku října představí jako čestný host na největším knižním veletrhu světa ve Frankfurtu nad Mohanem. Jste výraznou součástí naší výpravy, s čím tam jako autorka pojedete?

Představím především komiksové romány Bez vlasů Srdcovka, které letos vyšly v německém překladu. Srdcovka vyšla ve středně velkém německém nakladatelství, Bez vlasů ve švýcarském a zatím sbírají skvělé recenze. Jinak můj festivalový program se dělí na účast na panelových diskusích, podpisových akcích německého nakladatele a také budu stejně jako moji kolegové veřejně kreslit, jednou společně s robotem a podruhé klasicky.

Srdcovka je autorský komiks a vypráví o vaší cestě za zdravějšími vztahy. Bez vlasů vzniklo podle scénáře Terezy Drahoňovské a popisuje, jak se vyrovnávala s alopecií. Jsou právě autobiografie žánr, o který je v Německu zájem?

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Řekla bych, že ano. Rakouská autorka Ulli Lust, která vždy tvořila autobiografické komiksy, si už dřív našla svoje čtenářstvo a vybudovala si slušnou pozici, ale fakticky až s poslední komiksovou knihou Die Frau als Mensch teď slaví úspěch u skutečně širokého publika. Jedná se o komiksový esej o ženách, ženství, ženské roli ve světě od pravěku až po současnost, který ale samozřejmě reflektuje také její osobní zkušenost. V německojazyčných zemích se kniha prodává v řádu desítek tisíc kusů. I když přístup máme každá jiný, v tématech, jako jsou toxické vztahy, sexuální násilí nebo genderové stereotypy, se protínáme.

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