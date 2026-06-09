Komiks souboj s AI přežije

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Česko se na začátku října představí jako čestný host na největším knižním veletrhu světa ve Frankfurtu nad Mohanem. Jste výraznou součástí naší výpravy, s čím tam jako autorka pojedete?
Představím především komiksové romány Bez vlasů a Srdcovka, které letos vyšly v německém překladu. Srdcovka vyšla ve středně velkém německém nakladatelství, Bez vlasů ve švýcarském a zatím sbírají skvělé recenze. Jinak můj festivalový program se dělí na účast na panelových diskusích, podpisových akcích německého nakladatele a také budu stejně jako moji kolegové veřejně kreslit, jednou společně s robotem a podruhé klasicky.
Srdcovka je autorský komiks a vypráví o vaší cestě za zdravějšími vztahy. Bez vlasů vzniklo podle scénáře Terezy Drahoňovské a popisuje, jak se vyrovnávala s alopecií. Jsou právě autobiografie žánr, o který je v Německu zájem?
Řekla bych, že ano. Rakouská autorka Ulli Lust, která vždy tvořila autobiografické komiksy, si už dřív našla svoje čtenářstvo a vybudovala si slušnou pozici, ale fakticky až s poslední komiksovou knihou Die Frau als Mensch teď slaví úspěch u skutečně širokého publika. Jedná se o komiksový esej o ženách, ženství, ženské roli ve světě od pravěku až po současnost, který ale samozřejmě reflektuje také její osobní zkušenost. V německojazyčných zemích se kniha prodává v řádu desítek tisíc kusů. I když přístup máme každá jiný, v tématech, jako jsou toxické vztahy, sexuální násilí nebo genderové stereotypy, se protínáme.
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