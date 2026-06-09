Kultura6. 9. 20262 minuty
Film týdne: Sex a smrt v kempu Miasma ukazuje, jak vypadnout z hlavy a dostat se do těla
Filmová studia se chystají oživit zašlou osmdesátkovou hororovou sérii Kemp Miasma a mladá scenáristka a režisérka Kris (Hannah Einbinder) vyráží za herečkou Billy Presley (Gillian Anderson), která zazářila v původním snímku o zabijákovi jménem Malá smrt. Cíl má jasný – přemluvit k účasti na staronovém projektu hvězdu, která žije dlouhé roky v ústraní – přímo v areálu kempu, kde se první snímek natáčel. Původně pracovní schůzka se však velmi rychle promění v sexuálně podbarvenou hru na svádění.
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