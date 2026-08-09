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Politika10. 9. 20265 minut

Jak se Babišovi ztratil ministr obrany a premiér ho dva dny hledal

Předseda vlády dopředu nevěděl o cestě Jaromíra Zůny do Jižní Koreje Ministr kvůli tomu možná nepojede na konferenci do Číny

Kristýna Jelínková
,
Ondřej Kundra
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Když na pondělní jednání kabinetu místo ministra obrany Jaromíra Zůny dorazil jeho náměstek za hnutí ANO René Schreier, začal se podle přítomných ministrů premiér Andrej Babiš podivovat, kde je. Rychle ale přešel na jiné téma, aniž dostal odpověď, proč vedle něj šéf obrany tentokrát nesedí.

Několik hodin nato se Respekt premiéra ptal na čerstvé zjištění, proč ministr Zůna znemožnil jet novému náčelníkovi generálního štábu Miroslavu Hlaváčovi na důležitou bezpečnostní konferenci YES na Ukrajinu. Babiš na to jen krátce odvětil, že netuší a že s ministrem o tom bude chtít mluvit. „Kde Zůna je?“ obrátil se pak premiér na svého tiskového tajemníka. „Asi v Číně,“ dozvěděl se. Tam ale nebyl.

V úterý dopoledne ministerstvo obrany na svůj Instagram přidalo fotografii Zůny a jeho delegace z jihokorejského Soulu, kde byl ministr až do čtvrtka na mezinárodním bezpečnostním fóru. Babiš následně podle dvou ministrů pořídil snímek obrazovky a poslal jej do vládní whatsappové skupiny se slovy „ministr se našel“. Až do té doby podle okolí zřejmě netušil, že Zůna je na návštěvě v Jižní Koreji.

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