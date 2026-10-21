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Speciál21. 10. 20266 minut

Mohou být vaše děti opět nejchytřejší v dějinách?

Generace Alfa se ve školách vrací k učebnicím a tužkám. Právě to ji prý může zachránit před cestou do digitální temnoty

Dominika Perlínová

Zákaz sociálních sítí pro děti do 16 let. Konec telefonů ve školách. Rodiče, školy i státy v celém západním světě – od Austrálie po Francii, od New Yorku po Prahu –se snaží vypořádat s čím dál intenzivnějším tlakem nových technologií. Víme, že nabízejí „neskutečné příležitosti“ a děti i dospělí na nich tráví více a více času. A nejen toho volného: některé země a školy proto chtějí jít ještě dál a pozastavit technologický nástup na školách. Znamená to konec laptopů, osobních tabletů nebo chytrých tabulí – místo toho žáci opět začínají nosit těžké papírové učebnice a sešity, do kterých píšou tužkou či perem. Podle některých odborníků je to jediný způsob, jak vzdělávací systém a nastupující generace zachránit před katastrofou.

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Jared Cooney Horvath, bývalý učitel a špičkový neurovědec, se domnívá, že používání obrazovek a digitálních nástrojů ve školách narušuje způsob, jakým se děti učí a rozvíjejí. A rozhodl se udělat vše pro to, aby se situace změnila. „To by mohla být jedna z nejtěžších pravd, kterým musí naše generace čelit,“ píše ve své knize The Digital Delusion (byla vydána v roce 2025, kniha nevyšla v češtině, ale lze ji přeložit jako Digitální iluze).

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„Naše děti mají nižší kognitivní schopnosti, než jsme měli my v jejich věku,“ tvrdí Horvath s odkazem na dlouhodobé srovnávací testy ve školách. „Téměř dvě století zaznamenával Západ neustálý mezigenerační pokrok. Každá nová generace dětí vyrůstala v průměru zdravější, šťastnější a vzdělanější než ta předchozí.“ Kolem roku 2000 se něco změnilo. „V celém západním světě začaly klesat hodnoty IQ – a to i přesto, že čas strávený ve škole stále rostl,“ tvrdí ve zmíněné knize. Výsledky v mezinárodních testech začaly klesat. Proč? „Odpověď spočívá v raketovém rozmachu vzdělávacích technologií.“

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