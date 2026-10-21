Mobil tu nikomu nechybí, problém je latrína a na noční bojovce se nesmí strašit
Výprava do lesů za roudnickými skauty ukazuje, že generace Alfa táboří trochu jinak – ale v podstatě stejně jako kdysi
Na sluncem zalité louce vklíněné mezi lesem a rybníkem je v teplém červencovém odpoledni rušno. Dívka v horolezeckém postroji se snaží vyšplhat po laně na vysoko umístěnou větev mohutného dubu, skupina kluků pomocí seker a pilek vyrábí indiánský totem a čtveřice starších teenagerů sedící u ohniště se učí namalovat uhlem portrét. Jsme na letním táboře skautů z oddílů Šedý medvěd, Souznění a Vlci, kteří sem do jihočeských lesů přijeli z Roudnice nad Labem a dnešní odpoledne mají vyhrazené na činnosti dle vlastního výběru.
Většina ze zhruba 60 přítomných kluků a holek je ve věku 11–18 let, a patří tedy ke generaci, kterou charakterizuje závislost na displeji mobilu a zvýšená citlivost vůči nepohodlí všeho druhu. Tady na táboře se ale zdá, jako by neplatilo ani jedno: Všichni tu spí v typických stanech s podsadou, v noci drží hlídky a jako toaletu používají suchou latrínu. Mobil nemá v ruce nikdo (byť někteří ho mají schovaný ve stanu), místo videím se všichni věnují tábornickým aktivitám a vypadají, že je to baví. „Doma mám screen time třeba sedm hodin denně,“ přiznává trochu provinile teenagerka Bára alias Pampalini, která si u ohně s kamarády maluje uhlem. „Tady si ale na mobil ani nevzpomenu. Naopak když se vrátím, tak mi pak chybí tábor,“ říká a ostatní souhlasně přikyvují.
Podle vůdkyně tábora Petry Křtěnové (25) alias Dorys jde o efekt, který má tábor na všechny děti. Generační slupka se tu po pár dnech od příjezdu sloupne a děti se chovají podobně jako v předdigitální době. „Podle mě hledají nějakou kotvu, která se nemění, a tu tady najdou,“ přemýšlí. Zároveň však připouští, že i tábory se pod vlivem doby postupně mění. Čím se tedy podle ní liší tábor generace Alfa? „To nedokážu úplně posoudit, nejsem zas takový pamětník,“ krčí rameny Dorys. Obecně lze ale podle ní říci, že ubyla fyzická náročnost a nepohodlí, naopak přibyla citlivost a opatrnost: „Nejde jen o děti. Možná ještě víc se změnili rodiče. Dnes jsou daleko úzkostlivější.“
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