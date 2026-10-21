Speciál21. 10. 20267 minut
Jak si vybíráte knihy, které čtete? Ať už jsou to ty do školy, nebo ty, které čtete ve volném čase. A jaké knihy to nejčastěji jsou?
Žofie Voldrábová, 9 let, ZŠ Jiráskova, Kladno
Knížky vybíráme s mamkou, hlavně podle krásných ilustrací a taky podle příběhu, co dobře dopadne. Jsou to knížky, ve kterých se děje něco kouzelného. Ať už je hlavní hrdinka čarodějka, luští se v nich záhada, nebo ožijí třeba domovní znamení. Zkrátka světy, které jsou za hranicí skutečnosti.
Anna Komárková, 12 let, ZŠ Řevnice
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1) Knihy si vybírám podle toho, co je pro mě důležité a zábavné. Takže když jsme si vybírali psa, četla jsem hlavně knihy o psech, teď mě hodně baví jezdit na koních a starat se o ně, a tak čtu hlavně knihy o koních. Aktuálně třeba knihu Elena od autorky Nele Neuhaus.
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