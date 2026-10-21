Co dělá vrásky generaci Alfa
Bojí se stárnutí ještě dřív, než se dostanou do puberty. Novým statusovým symbolem není značková mikina, ale péče o pleť a drahá séra
Když před 20 lety dvanáctileté dívky listovaly časopisy pro náctileté, toužily po lesku na rty nebo řasence za pár desítek korun. Dnes řada dospívajících i prepubertálních dívek pod vlivem sociálních sítí a tlakem vrstevníků utrácí stovky i tisíce korun měsíčně v drogeriích, ale hlavně v dražších obchodech, jako je například Sephora, nadnárodní řetězec s kosmetikou, jenž dal název celému trendu – tedy Sephora Kids. V centru jejich zájmu přitom není make-up, ale péče o pleť.
Dívky chtějí mít na poličkách séra, krémy a prostředky na odstraňování odumřelých kožních buněk i nečistot, proti stárnutí i k rozjasnění pleti. Hlavním cílem není líbit se, ale „skincare rutina“ – pojem, který už zdomácněl i v Česku. Tedy komplexní a pravidelná péče s řadou kroků a s použitím kosmetiky v atraktivních obalech, ideálně od populárních, často finančně méně dostupných značek.
Analytička trendů Pavlína Louženská vysvětluje, že na základě dat konkrétních řetězců není možné určit, jakou část z prodaných produktů nakupují děti. „Výzkumy ale ukazují, že trend skincare, péče o pleť, výrazně roste. Značky jako Drunk Elephant, o něž mají často zájem právě děti a teenageři, své prodeje od roku 2024 zdvojnásobily,“ konstatuje. Zájem pečovat o vzhled se zároveň posouvá do čím dál nižšího věku, starat se o svou pleť chtějí klidně osmileté děti. „A nedávno jsem zaznamenala i značky, které se zaměřují na čtyřleté,“ podotýká Louženská.
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