„Vždyť už to není dítě.“ Do puberty dnes vstupují i sedmileté dívky
Věk začátku pohlavního dospívání z neznámých důvodů neustále klesá. Především u děvčat může mít vážný vliv na psychiku
Když bylo Lole v roce 2023 osm, začala překotně růst a na pokožce se jí objevilo akné. Její matka zprvu růst přičítala genům po vysokém otci, uzemnilo ji však, když u dcery pozorovala i počínající pubické ochlupení. Návštěva endokrinologa pak ukázala, že Lolin mozek již produkuje hormony, jež startují pubertu. Dívku žijící v Minneapolisu v Minnesotě to uvrhlo do emočního zmatku. „Každý den pociťovala ve škole návaly paniky,“ popsala letos matka časopisu Nature.
Neexistuje zřejmě biologický zákon, který by určoval, kdy je „normální“ pohlavně dozrávat, a věk dospívání se v průběhu dějin měnil. Jak vyplývá z analýzy kostí, v pravěku zřejmě dívky poprvé menstruovaly mezi sedmým a třináctým rokem. S příchodem zemědělství se první menstruace posunula až na konec náctiletého období, což zřejmě souviselo s horší výživou a množstvím infekčních chorob sužujících usedlou zemědělskou populaci. Podle některých pramenů se věk startu pravidelného měsíčního krvácení začal snižovat po roce 1700, jiné uvádějí, že ještě v polovině 19. století nastávalo menarché, jak se počátku menstruace odborně říká, až v 16, či dokonce v 17 letech.
Dnes přichází menstruace, signál počínající pohlavní zralosti, v průměru kolem dvanáctého roku či těsně po jeho dovršení. Jde ovšem o předstupeň vyvrcholení, nikoli začátek puberty, která se u děvčat nejdříve projevuje růstem prsou a objevením pubického ochlupení, u chlapců zvětšováním varlat. A věk, kdy k tomu dochází, vytrvale klesá. „V Evropě pocházejí nejlepší data z Dánska. Podle nich se za posledních 20 let věk při nástupu puberty u dívek snížil asi o rok a u chlapců asi o půl roku,“ uvádí lékař Zdeněk Šumník, přednosta Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol a Homolka.
V průměru tak puberta u dívek nyní začíná kolem desátého roku, u chlapců o něco později. Rozptyl je ovšem značný, znaky puberty již nejsou vzácné ani u šesti- či sedmiletých děvčat, někdy je lékaři pozorují dokonce u pětiletých. O předčasné pubertě se proto v současnosti mluví u děvčat mladších osmi let a u chlapců mladších devíti let.
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