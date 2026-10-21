Půl hodiny u počítače, půl hodiny u ping-pongu. Jak vést děti ke zdraví
S výzkumníky Michalem Kalmanem a Petrem Baďurou o tom, co dětem a dospívajícím nejvíc škodí, proč nepijí vodu a jak jim jít příkladem
Každé čtyři roky v rámci mezinárodní studie HBSC sbíráte data o tom, jak zdravě či nezdravě žijí čeští dospívající. Co nyní jejich zdraví ohrožuje nejvíce?
Michal Kalman: Začal bych pozitivněji. Dle mého soudu nejrizikovější faktory životního stylu – konzumace alkoholu, tabákových výrobků, marihuany – už deset patnáct let klesají. To jsou dobré zprávy. Vy se ptáte na ty nedobré. Tady například vidíme, že děti čím dál méně spí. Plnění spánkových doporučení u českých dětí klesá. Nenápadně a plíživě přitom roste nadváha a obezita. Vyskočila konzumace energetických nápojů. To je pro nás rizikové chování číslo jedna. Ve skupině, kde děti nadměrně pijí energetické nápoje, vystřelí zároveň i konzumace alkoholu a tabákových výrobků; zároveň tyto děti méně spí, méně se hýbou a klesá u nich životní spokojenost.
Petr Baďura: Čím častější je konzumace energetických nápojů, tím větší je riziko nízké životní spokojenosti, pocitu podrážděnosti nebo somatických projevů, jako je bolest hlavy či nedostatečný spánek.
Být vidět s plechovkou některé z prominentnějších značek energetických nápojů je mezi dospívajícími trendy.
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