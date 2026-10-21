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Speciál21. 10. 20268 minut

Pokud byste měli moc zařídit jednu věc, která by podle vás pomohla zlepšit život českých dětí a dospívajících, co by to bylo?

Respekt
Astronaut

Dido, 15 let:

Když jsem nad touto otázkou přemýšlela, hned mě napadlo duševní zdraví a celková mentální pohoda. V roce 2026 se skoro polovina dospívajících necítí dobře a to je podle mě potřeba změnit. Zajistila bych tedy bezplatnou a dostupnější psychologickou podporu pro každé dítě a dospívajícího. Každý mladý člověk by měl mít možnost rychle si promluvit s odborníkem o stresu, vztazích, šikaně, škole, rodinných problémech nebo čemkoli, co ho trápí – dřív, než se jeho problém výrazně zhorší. Zároveň by školy měly mít dostatek školních psychologů a o tématu by se mělo více mluvit. Myslím, že by to mohlo mít vliv nejen na duševní zdraví, ale i na vztahy, školní prostředí, pocit bezpečí a celkovou kvalitu života mladých lidí.

Vojtěch, 13 let:

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Vytvořil bych komplexní plošnou regulaci sociálních sítí. Nemám tím na mysli občanky a věkovou hranici 15 let pro vstup na sociální sítě. Mám na mysli, že platformy budou odpovědné za algoritmy, které užívají pro doporučování obsahu, a nebudou moci používat některé praktiky. A tenhle balíček regulací podle mého názoru pomůže nejenom dětem a dospívajícím (byť jim výrazně). Pomůže celé společnosti.

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