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Speciál21. 10. 202614 minut

Sexuální výchova po česku: učebnice chybí a vzory nejsou

Podoba výuky na českých základních školách stojí a padá s osobní odvahou konkrétních učitelů. Jak učí děti o těle, hranicích či vztazích a jak čelí obavám i odporu části rodičů?

Kristýna Jelínková

Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že důležitou součástí ochrany zdraví a bezpečí dětí a dospívajících je sexuální výchova: díky ní lépe porozumějí vlastnímu tělu, emocím a vztahům. Může jim pomoci orientovat se v otázkách puberty a poučí je o nutnosti respektovat hranice a souhlas. Přesto zůstává sexuální výchova na některých českých školách, ale i ve společnosti citlivým a v mnoha případech tabuizovaným tématem. 

V tuzemsku podoba sexuální výchovy závisí do značné míry na tom, kdo ji učí a jak se na ni připraví. Výzkumy mezi pedagogy ukazují, že učitelé si u některých témat nejsou jistí a že jim pro výuku chybí podpora i praktické materiály. Výzkum Univerzity Palackého mezi 267 učiteli prvního stupně základních škol, publikovaný v roce 2019, například ukázal, že až třetina z nich nepovažovala informace v učebnicích za dostačující, a učitelé uváděli, že by potřebovali více informací, času a praktických materiálů. Z rozhovorů s učiteli a lektory pro náš text zároveň vyplývá, že někde si pedagogové připravují hodiny sami podle dostupných materiálů a vlastních zkušeností, jinde školy zvou do výuky externí lektory. Na jejich programy nebo na vzdělávání učitelů lze v některých případech využít i veřejné dotační peníze.

Jednou z organizací, která takové vzdělávání nabízí, je Konsent. Své workshopy pro učitelky a učitele pořádá po celé republice. Během deseti let své existence proškolila v oblasti sexuální výchovy už bezmála 800 pedagogů a dnes se jednodenního kurzu pro vyučující na prvním stupni v brněnském centru Syřiště spolu s 15 učitelkami a asistentkami účastníme i my. 

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Workshop začíná tím, že se každá účastnice krátce představí. Jedna se o kurzu dozvěděla díky škole, jiná ze stránek města, další přímo na stránkách organizace. Proč se přihlásily? „Přijde mi to stále jako hrozné tabu, o kterém se s jinými kolegy nebavíme,“ říká jedna. Druhá doplňuje: „Na druhém stupni bych věděla, ale na tom prvním nevím, jak s těmi dětmi mluvit.“ Další otevírá problém, který podle ní řeší i ostatní: „Já bych se chtěla naučit, jak mluvit s rodiči. Někteří jsou schopni přijít do školy a říct mi, co si to dovoluju, vyprávět jejich dětem o sexuální výchově.“ Všechny účastnice souhlasně přikyvují. 

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