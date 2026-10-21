Editorial: Děti z říše za displejem
Proč se dnes děti více nudí? Jak spolu mluvit a dopřát jim více svobody? Proč může být generace alfa ta nejchytřejší? Jak vidí svět? A mnoho dalšího.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
pokusit se popsat celou generaci pár slovy je vždy ošemetné. A s charakteristikou nastupující generace Alfa, tedy dětí narozených zhruba v letech 2010–2024 do rychle se měnícího světa, to může platit dvojnásob. Obličej od útlého věku ozářený displejem chytrého telefonu, záměrně nesrozumitelný jazyk plný slangu i anglicismů a duševní křehkost, kterou si ze svého dětství nepamatujeme.
Jisté je, že dnešní děti vyrůstají ve světě, který je v mnoha ohledech absolutně odlišný od toho, jenž formoval jejich rodiče. Ani příslušníci generace Z narození po roce 1997 neprožili dětství v prostředí tak silně prostoupeném digitálními technologiemi, algoritmy sociálních sítí a vždy nápomocnou umělou inteligencí. A digitální vlivy, stejně jako pandemie covidu nebo hned několik válečných konfliktů, nemůžou ve vnímavých dětských myslích a duších nezanechat otisk.
Právě specifikům a nástrahám světa, v němž generace Alfa vyrůstá a jimž čelí, je věnován tento speciál Respektu. Zároveň se však dočtete o tom, že i dnešní děti jsou pořád děti – a stejně jako předchozí generace potřebují především lásku, bezpečí a prostor pro to, aby se svobodně vyvinuly v nejlepší a nejspokojenější verze sebe samých. A jako kdykoli dříve rovněž platí, že k tomu potřebují trpělivé průvodce, ideálně v podobě rodičů. „Abych si jako rodič mohla být jistější, měla bych své dítě trochu sledovat, rozumět mu, pobýt s ním v jeho světě, abych věděla, co zažívá a s čím se potýká,“ říká v rozhovoru14 minDnešní děti mají strach z budoucnosti a mnohem víc se bojí o své blízké psychoterapeutka a ředitelka organizace Nevypusť duši Barbora Pšenicová.
Snahu být s dítětem v jeho světě nelze zredukovat na to, že budeme vědět, co znamená slovo cringe nebo proč je tak důležitá skincare rutina – byť i to se v našem speciálu dočtete a je to dobrý začátek. Cesta k pochopení nové generace bude nutně lemována spoustou pokusů a omylů, zásadní však je nepřestat a zkoušet to dál. Věřím, že náš speciál vám v tom pomůže.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Prahu 8 řeší špičky Starostů. Nechtějí koalici s ANO
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Mnohdy jediná věc, jež jim dává smysl
Odpočinout si ve světě, který není hrozný