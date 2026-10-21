Babičce jsem musela vysvětlit, co je to cringe
Děti divně žonglují s neviditelnými míčky a říkají slova, jimž dospělí nerozumějí. Čeština je ke generaci Alfa a jejich slangu vstřícná, je otevřená novým slovům. Ve své podstatě jde ale v každé generaci o totéž: najít jazyk, který umožní sebevyjádření.
Six-seven, skibidi, rizz, GG, ohio, brainrot, aura farming, slay. Pokud vám je víc než 30 let a denně nesledujete nejnovější trendy na internetu, možná těmto slovům vůbec nerozumíte. Generace Alfa (narozená zhruba po roce 2010) a částečně i generace Z (narozená na přelomu milénia) mají tato slova naopak v základní slovní zásobě. Není to novinka, specifický slang používaly děti a dospívající i v minulých generacích. Dnešní jazyk (a nejen slova, ale i emotikony, obrázky a symboly) má ale svá specifika: rychlost, on-line původ a něco, nad čím dospělí často nevěřícně kroutí hlavami. Tedy že to navzdory snaze často vůbec nedává smysl.
Jen pro zábavu
„Ne, skibidi se už neříká,“ odpovídá otráveně, s očima protočenýma v sloup, páťačka Ema. Skibidi toilet byl dětský internetový hit před pár lety. Jde o video na YouTube, ve kterém vznášející se hlava zpívá písničku se slovem skibidi a vyskakuje u toho z toaletní mísy a pisoárů. Přeneseně pak slovo „skibidi“ znamená cokoli pozitivního – ale také nemusí. Může to být totiž takřka cokoli. A už je to vlastně pryč, jak vysvětluje desetiletá Ema o přestávce po hodině matematiky v jedné pražské základní škole.
Co si ještě mezi sebou v partě říkají a čemu například jejich rodiče nerozumějí? „Třeba slay,“ ukazuje i s gestem ruky, které připomíná zvířecí „pac“, Ema. „Já jsem teď babičce musela vysvětlovat, co je to cringe,“ dodává stejně stará Mia. Pro vysvětlení: „slay“ znamená něco „skvělého“, ale už přeneseně, anglické slovo je původně „zabít“ – takže něco ve smyslu „tos zabil“. Cringe zase znamená něco „trapného“, z čeho se vám ježí chlupy na těle. Ema s Miou se podívají na skupinku kluků, spolužáků. Ti podle holek používají trochu jiná slova. „Třeba GG,“ volá jeden z nich. Co to znamená? „Jako good game,“ vysvětluje nám zkratku z herního prostředí, která se ale přeneseně dá použít i jako pochvala za dobře odvedenou práci. Na sociálních sítích ještě tihle páťáci nejsou, v on-line světě však žijí – třeba krátkými videi na YouTube a hlavně v počítačových hrách.
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