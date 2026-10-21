Pravidla pro bezpečnější sítě už existují, jen je musíme umět vymáhat
S dětským ombudsmanem Martinem Benešem o rychlých a líbivých řešeních, roztříštěné ochraně ohrožených dětí a o tom, proč nebude obhajovat mandát
Funkce veřejného ochránce práv dětí je v Česku nová, vy jste se jí ujal letos v dubnu jako vůbec první člověk. Vaší rolí na příštích šest let bude hájit zájmy dětí a dospívajících. Jak byste nejmladší generaci charakterizoval? Je v něčem specifická oproti těm předchozím?
Myslím, že děti jsou ve své podstatě pořád hodně podobné. To, co se mění, je svět okolo nás. A v poslední době docela intenzivně. Současná generace dětí a mladých lidí vyrůstala a vyrůstá do světa digitálních technologií, covidu, komplikované mezinárodněpolitické situace. Do světa možná složitějšího a méně optimistického, než byl svět, do něhož jsem v devadesátých letech vyrůstal já. To na ni samozřejmě dopadá. Ale v jádru jsou to prostě pořád děti, které potřebují lásku, zájem, bezpečí a respekt.
Na které téma se ve funkci zaměříte právě proto, v jak specifickém prostředí dnešní děti vyrůstají?
Témat je spousta. A protože my v Kanceláři veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí, jak zní celý dlouhý název, nemáme neomezenou kapacitu, musíme vybírat, čemu se budeme prioritně věnovat. Teď jsme si stanovili témata pro následující tři roky a já jsem si vybral téma ohrožených dětí. K němu v první polovině svého mandátu upřu maximální úsilí. Samozřejmě se budeme věnovat také tématu digitálního prostředí a živé je i téma duševního zdraví.
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