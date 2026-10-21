0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Vyhořelí ze seznamek
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Speciál21. 10. 202612 minut

Pravidla pro bezpečnější sítě už existují, jen je musíme umět vymáhat

S dětským ombudsmanem Martinem Benešem o rychlých a líbivých řešeních, roztříštěné ochraně ohrožených dětí a o tom, proč nebude obhajovat mandát

Markéta Plíhalová

Funkce veřejného ochránce práv dětí je v Česku nová, vy jste se jí ujal letos v dubnu jako vůbec první člověk. Vaší rolí na příštích šest let bude hájit zájmy dětí a dospívajících. Jak byste nejmladší generaci charakterizoval? Je v něčem specifická oproti těm předchozím?

Myslím, že děti jsou ve své podstatě pořád hodně podobné. To, co se mění, je svět okolo nás. A v poslední době docela intenzivně. Současná generace dětí a mladých lidí vyrůstala a vyrůstá do světa digitálních technologií, covidu, komplikované mezinárodněpolitické situace. Do světa možná složitějšího a méně optimistického, než byl svět, do něhož jsem v devadesátých letech vyrůstal já. To na ni samozřejmě dopadá. Ale v jádru jsou to prostě pořád děti, které potřebují lásku, zájem, bezpečí a respekt.

Na které téma se ve funkci zaměříte právě proto, v jak specifickém prostředí dnešní děti vyrůstají?

↓ INZERCE

Témat je spousta. A protože my v Kanceláři veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí, jak zní celý dlouhý název, nemáme neomezenou kapacitu, musíme vybírat, čemu se budeme prioritně věnovat. Teď jsme si stanovili témata pro následující tři roky a já jsem si vybral téma ohrožených dětí. K němu v první polovině svého mandátu upřu maximální úsilí. Samozřejmě se budeme věnovat také tématu digitálního prostředí a živé je i téma duševního zdraví.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články