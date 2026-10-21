Co si myslíte o chystaném zákazu mobilů ve školách? A jak se bez telefonu obejdete?
Od září příštího roku by měl na českých školách začít platit plošný zákaz mobilů – tedy jak v hodinách, tak o přestávkách. Novelu školského zákona předložili formou poslaneckého návrhu premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Zhruba polovina škol mobily nepovoluje už nyní. V ostatních školách si na to žáci zřejmě budou muset zvyknout – pokud návrh schválí Poslanecká sněmovna i Senát a podepíše prezident. Na to, co si o zákazu myslí, jsme se ptali žáků pražských škol ve věku 12–15 let; včetně těch, kde už omezení platí. Z důvodu nízkého věku uvádíme jen křestní jména respondentů.
Sofiia, 13 let:
Nesouhlasím se zákazem používat mobily. Podle mě by se ve školách neměly úplně zakazovat. A určitě by nám je nikdo neměl brát. Bez telefonů by se ve škole dalo obejít, ale ne úplně. Třeba při vyučování s mobily občas potřebujeme pracovat.
Ondra, 14 let:
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