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Speciál21. 10. 20268 minut

Povinně doporučeno

Školní četba a deníky jako klíč ke čtenářské gramotnosti

Kateřina Čopjaková

Prosím žádnou povinnou četbu. Děti to jen odradí,“ apelovala na kolegy před začátkem školního roku v médiích češtinářka Věra Oherová. Vzápětí byly zveřejněny výsledky mezinárodního testování PISA, podle kterých si čeští absolventi povinné školní docházky pohoršili ve všech sledovaných oblastech výuky a nejhůře dopadli právě ve čtení.

Podíl dospívajících, kteří nezvládnou ani základní úroveň porozumění textu a jeho vyhodnocení, se zvýšil na 27 procent. Sociolog Daniel Prokop další zhoršení pro Český rozhlas komentoval následovně: „Možná je to o vyhodnocení si, jestli v době, kdy je pozornost studentů roztřesená, můžeme tak volně přistupovat k zadání, co se učí ve školách.“

Úpadek čtení se na několik dnů stal jedním z hlavních témat společenské debaty a spolu s tím ještě vzrostlo dlouhodobé napětí mezi příznivci volnějšího nebo organizovanějšího vzdělávání dětí na základních školách. Seznamy četby nebo čtenářské deníky se z tohoto pohledu jeví jako okrajové a přežité, přitom mohou posloužit jako funkční nástroje ke zvýšení čtenářské gramotnosti.

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