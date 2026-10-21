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Speciál21. 10. 202610 minut

Máte pocit, že ztrácíte své děti? Vezměte je na oběd, nikdy není pozdě

S kanadským psychologem a autorem Gordonem Neufeldem o tom, proč je v době sociálních sítí víc než dřív potřeba nenechat své děti na pochybách, že jsme tu pro ně

Markéta Plíhalová

Mezi rodiči oblíbený bestseller Držte si své děti, který jste napsal spolu s Gaborem Matém, popisuje, že se děti přestávají orientovat na své rodiče, jako tomu bývalo dříve, a místo toho jsou pro ně nejdůležitější spolužáci a kamarádi. Považujete tento jev za nebezpečný. Není to ale přirozené? Není normálním vývojovým stadiem, že se děti začnou proti rodičům vymezovat, přestanou v nich vidět vzory a oporu pak hledají spíš u vrstevníků?

Ptala jste se, jestli je to přirozené, a pak jste použila slovo normální. To jsou dvě různé věci. Normální je, co se běžně děje. Přirozené je, co by se mělo dít. Myšlenkou knihy je, že je dnes až příliš normální, že jsou rodiče, prarodiče a další dospělí, kteří se o děti starají, nahrazeni vrstevníky – ostatními dětmi nebo teenagery. Je to normální, ale není to přirozené.

„Jsou děti za sebe navzájem zodpovědné? Měly by se vzájemně vychovávat? Samozřejmě že ne.“

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Opravdu to ani v určitém věku, řekněme během dospívání, není přirozené?

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