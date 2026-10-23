Rozhovor23. 10. 202612 minut
Vít Rakušan: Dvacet procent Babišových voličů jsou hodnotově orientovaní lidé. Chceme je přetáhnout
S předsedou STAN o lídrovství opozice, obcházení vítěze voleb a dvou koncích magnetu, které se odpuzují
Chcete být po příštích parlamentních volbách premiérem?
Předseda strany, která chce dávat dohromady příští vládu, chce v ní být nejsilnější, musí umět tu ambici říci. Takže ano, chci být v tom případě i premiérem.
V reakci na úspěch STAN v senátních volbách jste se prohlásil za lídra opozice s tím, že chcete být vyzyvatelem hnutí ANO. Co člověka pasuje do postavení lídra opozice?
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Popravdě řečeno úplně nemám rád prosté vyhlašování se za lídra. Vždycky za tím něco musí stát. Za mým prohlášením, že chceme být vyzyvatelem Andreje Babiše, byly jasné výsledky voleb, nějaká trajektorie růstu našich preferencí. Proto jsem o tom mluvil. Každopádně kdo je lídrem opozice, řeknou lidé za tři roky ve volbách, to je na demokracii nejlepší, že finální volbu dělají lidé.
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