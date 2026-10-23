Nejmladší primátor Ostravy v kleštích matadorů. Co čeká třetí největší české město pod vedením Richarda Vereše?
Na rozdíl od jiných velkých měst místní politici nepodlehli tlaku a neobešli hnutí ANO. Primátorem se tak stane „ryzí pragmatik“
Povolební rozhovory v Ostravě nebyly obyčejným komunálním vyjednáváním, ale dramatem, které sledovala celá republika. Ostrava se totiž stala výkladní skříní celostátního trendu: volby zde jako na mnoha jiných místech vyhrálo hnutí ANO a i zde jako jinde čelili místní politici tlaku na jeho izolaci. ODS se pokusila tohoto trendu využít a sestavit vedení města bez vítězného ANO. Její snaha však nakonec nevyšla.
Těsně po volbách nic nenasvědčovalo tomu, že by chtěl někdo ANO obejít. Vítězné hnutí ještě o volební noci započalo sérii jednání s více partnery. Brzy ale bylo jasné, že nejblíže má ke Starostům pro Ostravu, s nimiž vytvořilo dvojblok a hledalo třetího koaličního partnera. Zatímco ANO původně preferovalo Motoristy sobě, Starostové chtěli spolupracovat s lokálním hnutím Ostravak developera Lukáše Semeráka, s nímž už čtyři roky působili v dosavadním vedení města. Do pokročilého vyjednávání se vložila koalice srdcOVA, vedená dosavadním primátorem Janem Dohnalem z ODS. Starostům pro Ostravu a hnutí Ostravak nabídla společné vedení města bez ANO, a to včetně primátorského postu pro Starosty. Obě uskupení však nabídku kvůli nedůvěře v její upřímnost odmítla. Lídr Starostů pro Ostravu Aleš Boháč a Richard Vereš z ANO totiž ještě před touto nabídkou tvrdili, že se Dohnal snažil dohodnout spolupráci s ANO bez Starostů, což sice dosluhující primátor odmítl s vysvětlením, že si pouze ověřoval, zda už se ANO se Starosty dohodlo, ale mosty se opravit už nepodařilo: ve čtvrtek podepsali ANO, Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak koaliční smlouvu. Primátor Dohnal je však stále přesvědčen, že prostor pro jednání dál existuje. „Když se pan Rakušan pohoršuje nad koalicemi s hnutím ANO, tak na to budeme reagovat,“ vysvětluje vytrvalost své strany Radim Ivan, ostravský člen ODS a stínový ministr pro místní rozvoj.
Technokrat politiky
V pražské centrále STAN nevyvolala nová ostravská koalice žádnou radost a vedení partaje se podle kuloárních hlasů snažilo Starosty pro Ostravu přesvědčit, aby do koalice s ANO nešli. Místní politici (většina z nich ani není členy hnutí STAN, takže do voleb šli pouze s jeho „podporou“) však na prosby nereagovali. „Samozřejmě, že z pozice místopředsedkyně hnutí by se mi mnohem více líbilo, kdyby to dopadlo jako v Praze, v Brně nebo v Olomouci, kde se nám podaří sestavit koalice bez hnutí ANO,“ řekla Respektu k ostravskému vývoji Michaela Šebelová. „Zásadní podmínkou nás jako vedení bylo, aby v koalici nebyli Motoristé. A to se podařilo.“
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