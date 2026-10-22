Praha míří ke dvojkoalici Starostů a Spolu. Prozatím
Nabídka Pirátů a Prahy sobě Petra Hlaváčka a jeho kolegy nenalákala, jedná se ale dál
Po dvou týdnech jednání o budoucí vládě na pražském magistrátu se rýsují konkrétní výsledky. S velkou pravděpodobností by se na výkonu moci měli podílet vítězní Starostové v koalici se Spolu (ODS a TOP 09). Původně se jednalo o možné spolupráci tří stran, tedy že by se vlády účastnili ještě buď Piráti, nebo uskupení Praha sobě. Obě partaje naopak preferují koalici bez Spolu, s tím ale u Starostů neuspěly.
Lídr Starostů Petr Hlaváček, pravděpodobný budoucí primátor, vysvětluje upřednostňování Spolu tím, že chce, aby vládnoucí strany představovaly co možná nejširší možné zastoupení voličů, ale zároveň aby koalice nebyla příliš široká, protože to by mohlo komplikovat vládnutí. Z toho důvodu od začátku stál o trojkoalici bez toho, aniž by veřejně deklaroval, zda tím třetím ke dvojici STAN a Spolu měli být Piráti, nebo Praha sobě.
Hlaváček šel za Piráty i za Prahou sobě s odlišnými nabídkami. Pirátům nabídl jedno křeslo v radě, hnutí Praha sobě nabídl dvě místa. Programové otázky se podle účastníků vyjednávání probíraly na úrovni priorit, jednající nešli do podrobných programových debat, protože dosud nebylo úplně jasné, kdo bude budoucí koalici tvořit.
Piráti ve středu večer Hlaváčkovu nabídku odmítli, podle jejich představ by jim měla připadnout dvě křesla – s tím však hnutí STAN nesouhlasí. „Přestože Starostové odmítli naši protinabídku, rádi s nimi budeme dále jednat,“ napsala redakci pirátská lídryně Tereza Nislerová. Nově zvolená pirátská zastupitelka odkazuje na rozložení sil v uplynulém volebním období, kdy Starostové s pěti zastupiteli měli v radě dvě pozice – Piráti nyní mají sedm zastupitelů, proto jim přijde „fér a logické“ požadovat rovněž dvě pozice. Hlaváček uvedl, že navýšení nabídky na dvě křesla pro Piráty není možné, ale že bude s Piráty debatovat o důvodech odmítnutí a pokusí se navrhnout jinou variantu akceptovatelného řešení pro pirátský klub.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu