Nora Fridrichová: Potrestaná oběť psychiatra Cimického
Poděkování Janě Fabiánové, která veřejně promluvila o zločinech známého psychiatra. Zaplatila za to nemalou cenu.
Psychiatr Jan Cimický byl odsouzen do vězení. Trvalo to pět let. Pět let od chvíle, kdy Jana Fabiánová jako první veřejně promluvila o tom, co jí v minulosti udělal. Po ní se ozvaly další ženy. Bez Jany by možná dodnes mlčely.
Jenže trest dostala i ona. Mnohem dříve než padl rozsudek nad psychiatrem.
Jana je zpěvačka a herečka. Hrála v divadlech, vystupovala, živila se tím, co umí. Pak veřejně popsala svoji zkušenost se sexuálním násilím. A její profesní svět se změnil. Přestali ji obsazovat. Kdo by chtěl mít na jevišti herečku, kolem níž se vznáší tak obludná kauza? Proti sobě v ní stojí tvrzení oběti a do té doby váženého psychiatra. Jana měla štěstí v neštěstí. Je také grafička a webdesignérka, takže měla z čeho žít. Kdyby ne, přišla by o práci úplně.
Až teď, když padl rozsudek, Jana v mém rozhovoru popsala, jak vyčerpávající bylo sledovat proměnu chování lidí v jejím okolí. Jak se na ni po zveřejnění svědectví začali dívat kolegové a známí. Nevymýšlí si to náhodou? Na internetu jí vyhrožovali, že zničí ji i její rodinu. Psali jí, že se chce na doktorovi zviditelnit. Jana dokonce vážně uvažovala o odchodu ze země.
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