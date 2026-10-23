0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Vyhořelí ze seznamek
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
23. 10. 20262 minuty

Nora Fridrichová: Potrestaná oběť psychiatra Cimického

Poděkování Janě Fabiánové, která veřejně promluvila o zločinech známého psychiatra. Zaplatila za to nemalou cenu.

Nora Fridrichová
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Psychiatr Jan Cimický byl odsouzen do vězení. Trvalo to pět let. Pět let od chvíle, kdy Jana Fabiánová jako první veřejně promluvila o tom, co jí v minulosti udělal. Po ní se ozvaly další ženy. Bez Jany by možná dodnes mlčely.

Jenže trest dostala i ona. Mnohem dříve než padl rozsudek nad psychiatrem.

Jana je zpěvačka a herečka. Hrála v divadlech, vystupovala, živila se tím, co umí. Pak veřejně popsala svoji zkušenost se sexuálním násilím. A její profesní svět se změnil. Přestali ji obsazovat. Kdo by chtěl mít na jevišti herečku, kolem níž se vznáší tak obludná kauza? Proti sobě v ní stojí tvrzení oběti a do té doby váženého psychiatra. Jana měla štěstí v neštěstí. Je také grafička a webdesignérka, takže měla z čeho žít. Kdyby ne, přišla by o práci úplně.

↓ INZERCE

Až teď, když padl rozsudek, Jana v mém rozhovoru popsala, jak vyčerpávající bylo sledovat proměnu chování lidí v jejím okolí. Jak se na ni po zveřejnění svědectví začali dívat kolegové a známí. Nevymýšlí si to náhodou? Na internetu jí vyhrožovali, že zničí ji i její rodinu. Psali jí, že se chce na doktorovi zviditelnit. Jana dokonce vážně uvažovala o odchodu ze země.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články