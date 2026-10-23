Klempíř vzkazuje: Seberu vám miliardu. Všechny vyměním
Ministr kultury je jako kocour Tom, který tady chce podminovat fungující podporu kinematografie
Odjištěný metaforický granát hodil minulou středu ministr kultury Oto Klempíř do české kinematografie. V rozhovoru pro MF DNES oznámil, že plánuje o miliardu, tedy o více než polovinu částky, jež jde od státu, snížit rozpočet Státního fondu audiovize – instituce, která v Česku rozděluje dotace pro filmové a televizní projekty, ale také zajišťuje filmové pobídky, jež přitahují do země zahraniční štáby. Klempíř už vyzval vedení fondu, aby škrtl z již připraveného rozpočtu 400 milionů korun. A to není všechno. Ministr, kterého kritizují zástupci kulturní obce a jehož projev na literárním veletrhu ve Frankfurtu byl v půlce října vypískán, tvrdí, že nejde o politické zásahy do kultury, ale že je třeba prostě šetřit. „Celá tahle akce není bojem o politiku, ale jen motoristickou reakcí na deficit státního rozpočtu. Je třeba hledat úspory úplně všude,“ sdělil. Neuplynul tak ani rok od zásadní proměny fondu audiovize, která rozšířila podporu třeba na seriály a hry a umožnila, aby do fondu museli přispívali i komerční televize či velcí globální hráči jako Netflix. Tehdejší ministr kultury Martin Baxa změny označil za další krok kinematografie do 21. století. Teď pod Klempířem hrozí, že by se mohla vrátit o dekády zpět.
Vedle radikálních škrtů ministr prý navrhl vládě i překopání celého systému rozhodování. O udělení dotací rozhodují aktuálně čtyři dvacetičlenné rady Státního fondu audiovize – pro oblast kinematografie, televize, videohry a infrastrukturu – na základě hodnocení externích expertů. Oto Klempíř chce všechny nedávno zvolené radní odvolat a navolit znovu. Úplně chce zrušit externí nezávislé hodnotitele. Jde o odborníky a odbornice od distributorů, přes dramaturgy, po filmové vědkyně či herní vývojáře. Kandidáty nyní navrhují po veřejné výzvě profesní organizace jako vysoké školy či asociace tvůrců. Do databáze hodnotitelů je pak jmenuje ministr. Nově by o dotacích rozhodovaly už jen rady.
Změny ale ministr prý nechce proto, že by rady rozhodovaly špatně. „Ale je nutné hlídat střety zájmů a to, jestli ten systém funguje dobře,“ vysvětlil. Zaskočení filmoví profesionálové v čele s Asociací producentů v audiovizi se chtějí podle svých slov sejít s ministrem i premiérem Andrejem Babišem. Navrhované změny podle nich nejsou potřeba, systém funguje. Do konce listopadu chce ministr sněmovně předložit novelu zákona o audiovizi. Pokud by prošla, nové rady by mohly rozhodovat zhruba za rok.
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