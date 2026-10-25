Pokud se Marine Le Pen prosadí, tak to bude konec Evropské unie, jak ji známe
S nacionalisty u moci a bez soudržnosti bude prakticky nemožné čelit aktuálním výzvám
První průzkum politických preferencí po francouzských bouřích potvrdil to, co všichni očekávali. Marine Le Pen mírně posílila, v prezidentském souboji by ji volilo 36 procent Francouzů, zatímco politický střed spojený s prezidentem Macronem významně tratil. Édouard Philippe, favorit tohoto tábora, přišel o tři procentní body a má za sebou jen 15 procent voličů. Le Pen nastupuje do volebního klání už počtvrté, ale poprvé má opravdu reálnou šanci vyhrát. Veze se na vítězné vlně, kterou krajní pravice chytila napříč Evropou, a podle aktuálních průzkumů by na jaře všechny své rivaly porazila i ve druhém kole.
Prezidentské klání ve Francii bude vrcholem pro Evropu nezvyklého supervolebního roku, kdy k urnám půjdou obyvatelé čtyř z pěti nejlidnatějších zemí EU (a dalších pěti menších států). Ve všech je cítit stejný trend. Klesá důvěra v demokracii, s jejímž současným fungováním je podle agentury Pew Research nespokojeno 69 procent Francouzů, 68 procent Španělů, 62 procent Italů a 47 procent Poláků. A z nespokojenosti s výkony politického středu všude těží nacionalisté.
Je pravděpodobné, že letos v listopadu ve Španělsku vystřídá levicového premiéra Pedra Sáncheze vláda za účasti krajně pravicové strany Vox. Pokud poté ve Francii ve zmíněném květnovém druhém kole voleb vyhraje Le Pen, v Polsku na podzim ztratí většinu liberální premiér Donald Tusk a v Itálii povládne dál premiérka Giorgia Meloni, tentokrát však s posílenými extrémními nacionalisty napravo od ní, tak na konci roku 2027 uvidíme zcela jinou Unii než dnes.
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