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24. 10. 20263 minuty

Hútíové jsou znamením nekončící války

Írán, Izrael i USA se chystají na další explozi války – a není vidět nikdo, kdo by ji zastavil 

Tomáš Lindner
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Saúdská Arábie odložila tenisovou exhibici s účastí Novaka Djokoviće a Carlose Alcaraza, obří finanční konferenci přezdívanou „Davos v poušti“ i setkání s lídry Evropské unie. Rakety, které jemenští Hútíové vystřelují na saúdskoarabská letiště, jsou příliš nebezpečné, zásah hlavního letiště v Rijádu byl donedávna nemyslitelným úderem. Touha monarchie zbavit se závislosti na ropě a přilákat investory, turisty i zábavní průmysl všeho druhu je v sázce. 

Útočící Hútíové, kteří tyto škody způsobují, nejsou pasivními loutkami Íránu. Dokážou si mnohé zbraně dovézt a sestavit sami a mají své lokální cíle: vládu nad Jemenem a v dlouhodobém horizontu i nad Mekkou a Medínou, svatými místy islámu. Vědí, že je z hornatého severu Jemenu sotva kdo vyžene, a jsou nastaveni na hodně dlouhý, téměř věčný boj. Zároveň můžeme eskalaci bojů v Jemenu číst jako novou frontu války s Íránem. Tamní revoluční gardy se ostatně podle zasvěcených znalců pohybovaly přímo na frontě. 

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Hútíjské akce, které směřují k získání kontroly nad plavbou do Rudého moře, souvisejí s problémy íránského režimu. Vlivem americké námořní blokády se stupňuje tamní už tak vážná ekonomická krize. Podle informací The Wall Street Journal už do svého cíle v Číně či Malajsie dorazily všechny tankery s íránskou ropou, které vypluly před červnovým zavedením blokády – a není jasné, zda a jak dlouho bude režim v Teheránu schopen bez dalších příjmů z ropy platit mzdy obrovského bezpečnostního aparátu. Naopak se díky americké ochranné flotile daří Hormuzem vyvážet více arabské ropy než na jaře a v létě.  

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