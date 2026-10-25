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Agenda25. 10. 20263 minuty

Pět světových zpráv

Respekt

Tajemná vražda kritika Rwandy

Bývalý rwandský seržant a ostrý kritik tamního prezidenta Paula Kagameho byl v sousední Ugandě nalezen s uřezanou hlavou. Robert Kabera, který měl na YouTube kolem 150 tisíc sledujících, nedávno na sociálních sítích zveřejnil příspěvek, v němž vyjádřil obavy o svůj život. Prezident Kagame, který je spojencem Západu, naopak varoval, že „kdo podvrací Rwandu, ten zaplatí cenu, ať žije kdekoli“. Padesátiletý Kabera je už několikátým rwandským disidentem, který byl v exilu za nejasných okolností zavražděn.

Rakousko vypovědělo ruské špiony

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Rakousko ze země vypovědělo čtyři ruské diplomaty, které obvinilo z práce pro ruské zpravodajské služby. Jedná se o projev přísnějšího postupu neutrální země, jejíž hlavní město Vídeň je proslulé velkou přítomností ruských (i jiných) špionů. Doposud k nim rakouské vlády byly blahosklonné a zákony bránící špionáži cizích mocností jsou – pokud není mířena přímo proti Rakousku – slabé.  

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