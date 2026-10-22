Zvolí si Izraelci znovu Netanjahua?
Vede zemi do mezinárodní izolace, jeho politika však odráží životní postoj mnoha Izraelců
Proč s ním musíme i nadále počítat? Pod vládou Benjamina Netanjahua Izrael utrpěl teroristický masakr ze 7. října 2023, nejkrvavější den pro židovský národ od holokaustu. Ten samý Netanjahu o tři roky později svou válečnou politikou uvrhl Izrael do hluboké mezinárodní izolace. Dokonce i veřejnost ve Spojených státech, tradiční ochranné mocnosti, se od něj stále více odvrací. Tak jak je možné, že premiér má přesto šanci vyjít z úterních parlamentních voleb jako vítěz?
Faktem je, že Benjamin Netanjahu a jeho vláda nevypadají v posledních dnech před volbami 27. října nijak zářivě. Téměř všechny průzkumy předpovídají, že jeho pravicová koalice přijde o většinu. Netanjahuovu partaj Likud by mohla předstihnout strana Jašar, kterou teprve před rokem založil přední opoziční kandidát Gadi Eisenkot. A v odpovědi na otázku, kdo by byl lepším předsedou vlády, má podle nejnovějších průzkumů Eisenkot náskok 5–10 procentních bodů. Netanjahu tedy do voleb nevstupuje jako favorit, přesto ještě zdaleka není poražen.
Jeho schopnost dohnat ztrátu v závěrečném sprintu volební kampaně je legendární. V březnu 2015, na konci Netanjahuova třetího funkčního období, vypadaly průzkumy pro Likud rovněž špatně. V zemi byla cítit touha po změně. Premiér se proto cíleně obrátil na židovské osadníky na Západním břehu, probral své unavené příznivce miliony SMS, které voličům rozeslal, a svou kampaň v den voleb završil zjevně k zášti podněcujícím příspěvkem na Facebooku, který apeloval na nepřátelské city židovské většiny vůči palestinské menšině v zemi: „Pravice je v nebezpečí, že ztratí moc; arabští voliči se hromadně hrnou do volebních místností.“ Mobilizace voličské základny Likudu na poslední chvíli se podařila. Těsně před uzavřením volebních místností bylo odevzdáno více než půl milionu hlasů a Benjamin Netanjahu zůstal předsedou vlády.
Letos mu na pomoc přichází sice pozdní, ale hlasitá podpora z Washingtonu. Donald Trump minulou neděli v příspěvku na sociální síti Truth Social pochválil svého spolubojovníka v tažení proti Íránu jako „velkého válečného premiéra, a ještě většího partnera pro mír“, jako „silného, statečného a brilantního tváří v tvář obrovskému odporu, a to i ze samotného Izraele“. Americký prezident hovořil o tom, že s Netanjahuem po boku v konfliktu s Íránem „dotáhneme práci do konce“, a dodal: „Pokud bude mít Izrael nesprávného vůdce – což by byl kdokoli jiný než Bibi –, pak by musela Amerika tu práci zvládnout sama, a k tomu se nepřikláním.“
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