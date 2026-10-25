Nedocenitelná devíza, kterou Trump s Muskem ničí
Ocitneme se ve světě desítek jaderných mocností?
Elon Musk si nevybral vhodný okamžik k tomu, aby školil Indy. Frustrován tím, že jeho společnost Starlink, poskytující vysokorychlostní internet, nezískala povolení ke spuštění služby v Indii, obvinil tamní vládu z toho, že chrání Mukéše Ambaního, jehož telekomunikační síť Jio chystá spuštění vlastní satelitní služby. Musk se pasoval do role ochránce obyčejných Indů proti jednomu z nejbohatších mužů v zemi.
Vrátilo se mu to jako bumerang. Indická vláda jeho obvinění odmítla jako nepodložená. Vlivná nacionalistická skupina blízká vládní straně zašla ještě dál a s odvoláním na obavy o národní bezpečnost požadovala, aby byl Starlink z Indie vyloučen zcela. Reakce na internetu i v médiích byly podobně negativní.
Musk nepochopil, že v Indii, stejně jako ve velké části světa, se důvěra v Ameriku hroutí. Indové byli svědky toho, jak prezident Donald Trump zahodil 25 let nadstranických snah o sblížení s Dillím ve prospěch sbližování s Pákistánem a jeho de facto diktátorem, polním maršálem Asimem Munirem. Sledovali, jak Trump opustil Ukrajinu, kde byla vojenská verze Starlinku podezřele omezena – čímž ochromil vojenskou reakci Ukrajiny na ruskou agresi.
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