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25. 10. 20265 minut

Nedocenitelná devíza, kterou Trump s Muskem ničí

Ocitneme se ve světě desítek jaderných mocností? 

Fareed Zakaria
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Elon Musk si nevybral vhodný okamžik k tomu, aby školil Indy. Frustrován tím, že jeho společnost Starlink, poskytující vysokorychlostní internet, nezískala povolení ke spuštění služby v Indii, obvinil tamní vládu z toho, že chrání Mukéše Ambaního, jehož telekomunikační síť Jio chystá spuštění vlastní satelitní služby. Musk se pasoval do role ochránce obyčejných Indů proti jednomu z nejbohatších mužů v zemi.

Vrátilo se mu to jako bumerang. Indická vláda jeho obvinění odmítla jako nepodložená. Vlivná nacionalistická skupina blízká vládní straně zašla ještě dál a s odvoláním na obavy o národní bezpečnost požadovala, aby byl Starlink z Indie vyloučen zcela. Reakce na internetu i v médiích byly podobně negativní.

Musk nepochopil, že v Indii, stejně jako ve velké části světa, se důvěra v Ameriku hroutí. Indové byli svědky toho, jak prezident Donald Trump zahodil 25 let nadstranických snah o sblížení s Dillím ve prospěch sbližování s Pákistánem a jeho de facto diktátorem, polním maršálem Asimem Munirem. Sledovali, jak Trump opustil Ukrajinu, kde byla vojenská verze Starlinku podezřele omezena – čímž ochromil vojenskou reakci Ukrajiny na ruskou agresi. 

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