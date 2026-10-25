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Jeden den v životě25. 10. 20263 minuty

Palubky

Štěpán Staněk

Jednou z překvapivě náročných disciplín na letišti je použití automatické čtečky palubních vstupenek.

Na první pohled jednoduchá věc: načíst čárový kód, počkat, až se turniket otevře, a pak projít.

Na letišti se z ní však stane jedna z prvních komnat šaolinu. Někdo přiloží kód od zavazadla přilepeného na palubní vstupence místo toho správného. Jiný přiloží pas.

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Nebo pas připlácne na displej s animovanými instrukcemi a připraví se tak o jedinou nápovědu, jak na to.

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