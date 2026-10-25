Jeden den v životě25. 10. 20263 minuty
Palubky
Jednou z překvapivě náročných disciplín na letišti je použití automatické čtečky palubních vstupenek.
Na první pohled jednoduchá věc: načíst čárový kód, počkat, až se turniket otevře, a pak projít.
Na letišti se z ní však stane jedna z prvních komnat šaolinu. Někdo přiloží kód od zavazadla přilepeného na palubní vstupence místo toho správného. Jiný přiloží pas.
↓ INZERCE
Nebo pas připlácne na displej s animovanými instrukcemi a připraví se tak o jedinou nápovědu, jak na to.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Agenda3 minuty
Pět českých zpráv
Minulý týden3 minuty
Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Ivan Lamper25. 10. 2026