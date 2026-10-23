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Česko23. 10. 20268 minut

„Dokud mi to páteř dovolí.“ Dlouho očekávaná bitva o televizi a rozhlas začala

Koalice tajně a narychlo v pátek zařadila na program jednání návrh na zrušení poplatků veřejnoprávních médií. Opozice i veřejnost protestují

František Trojan
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Kristýna Jelínková
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Filip Zelenka
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Eva Soukeníková
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Zrušení koncesionářských poplatků a uzmutí větší politické moci nad médii veřejné služby odstartovalo. Když v pátek před desátou hodinou dopoledne předseda klubu vládního hnutí SPD Radim Fiala u pultíku navrhl, aby se sněmovna ještě tentýž den a potenciálně i o víkendu věnovala prvnímu čtení návrhu zrušení televizních a rozhlasových poplatků, překvapení byli takřka všichni. Ani koaliční poslanci, kvůli obavám z vyzrazení médiím a veřejnosti, o plánu vedení svých stran nevěděli. Vládní poslanci však, aniž by se nad tím pozastavili, ruce pro návrh zvedli. „Miláčku, tak tu asi budeme až do zítra,“ říká do telefonu v předsálí jeden z nich a míří do bufetu.

A nešlo jen o zákonodárné vládní pěšáky. O tom, co třetí říjnový pátek Okamurova SPD se souhlasem Andreje Babiše chystá, nevěděli ani koaliční zástupci ve vedení sněmovny. Patrik Nacher (ANO) má například na víkend koupené lístky na nejslavnější fotbalové derby mezi Realem Madrid a Barcelonou. A z opozice nebyl na pracovní víkend připraven nikdo. Třeba pirátský reprezentant Ivan Bartoš svůj program neruší, jako DJ má vystoupit na festivalu v Poděbradech a počítá, že kolem třetí ráno v sobotu bude zpátky v dolní komoře. Opozice, přesně jak avizovala, od začátku obstruuje. „Je to podvod, co tady děláte,“ říká jeden ze zástupců v kuloárech Karlu Havlíčkovi. „Není to podvod, je to sněmovní taktika,“ opáčí Havlíček, který podle svých slov měl jako jeden z mála informační náskok a o záměru věděl s předstihem. První hodiny rozbíhající se ságy naznačily, že dolní komoru a Česko čekají v následujících měsících vyhrocené chvíle.

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Navzdory nečekanosti vládního tahu na sebe reakce občanského sektoru a médií samotných nenechaly dlouho čekat. Už kolem 13. hodiny startovala na Malostranském náměstí demonstrace a televizní štáb již k věci zpovídal stínové ministry kultury Martina Baxu (ODS) a Jana Lacinu (STAN). V průběhu pátečního odpoledne narostl dav z pár prvních pohotových občanů na desítky až stovky lidí. Organizátoři akce jsou už několik týdnů „v pozoru“, ale dnešní nečekané zařazení změny financování veřejnoprávních médií na schůzi zaskočilo i je. „Odhlasovali si to v pátek před podzimními prázdninami, kdy spousta lidí odjede, takže je vidět, že se bojí a že mají co tajit,“ vysvětluje jeden z organizátorů akce filozof Václav Němec.

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