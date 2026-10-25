Kdo poškozuje Česko víc?
Pokud byl premiér zděšen z toho, co Ševčík před sněmovnou předvedl, měl dovléct k pultu sám sebe a tam říct: Já se vám omlouvám a SPD končí ve vládě.
Byl to ojedinělý moment. Andrej Babiš téměř přivlekl koaličního poslance Miroslava Ševčíka k řečnickému pultu ve sněmovně a vyzýval ho, ať se omluví. Tomu se očividně nechtělo. Vše přerušil předsedající schůze, a tak Babiš dodal, že Ševčík se určitě poslankyni Michaele Šebelové omluví. Poslanec za SPD totiž vykřikl na zástupkyni STAN, která žádala pauzu pro svůj klub: Ať si vezme menopauzu. Hloupý, šovinistický vtip. Respektive neurážejme vtip, prostě útok, který musel přijít trapný všem civilizovaným lidem. Je namístě Babiše ocenit, nepochybně i jeho stranické kolegyně musely cítit, že tohle je primitivní způsob komunikace. Je tu ale jedna potíž, takové chování je dnes ve sněmovně obvyklé, a to díky Andreji Babišovi.
Poslanec Miroslav Ševčík nepatří do sněmovny. On nepatří do žádné společnosti, která si chce říkat slušná. Občas se to stane, do parlamentů všude po světě proniknou lidé, kteří na práci zákonodárce nemají erudici ani vychování. Nicméně ne všude se na nich postaví vláda. Andrej Babiš udělal z extrému normu. Výstupy Ševčíka a dalších zachytily kamery opakovaně. Poslanci a poslankyně z opozice opakovaně upozorňují, jak hulvátsky se chová.
Ševčík, ale i Jindřich Rajchl či Tomio Okamura vědí, že mohou cokoli, protože je Babiš ochrání. Pokud tedy byl premiér skutečně zděšen z toho, co Ševčík před sněmovnou předvedl, měl dovléct k pultu sám sebe a tam říct: Já se vám omlouvám a SPD končí ve vládě.
Nestane se to, protože Babišovi to ve skutečnosti vyhovuje. Zmínka o menopauze mu vadí proto, že má potenciál dotknout se žen obecně. Navíc se může tvářit jako ten, kdo druhé umravňuje. Podobných výstupů jsou ale desítky. Třeba když Petr Macinka mluví o „blbech“ nebo Filip Turek o „parazitech“. Takový obraz Česka dnes vnímá celý svět. Babišovi to nejen nevadí, on se navíc chová stejně. Na adresu novinářky Nory Fridrichové agresivně vykřikoval: „Jaké máte IQ?“ „Já vám říkám, že jste nemocná. Lečte se.“ „Vy jste aktivistická bába.“
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