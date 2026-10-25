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Kultura25. 10. 20263 minuty

SERIÁL TÝDNE: Vězeňský Oddíl B o třídu převyšuje vše, co v Česku vzniká

Jindřiška Bláhová
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Po úspěchu komediálního seriálu MOST! se s dalším počinem dua Jan Prušinovský – Petr Kolečko pojila značná očekávání. Jejich seriál Oddíl B tak možná bude mást a někoho rovnou v úvodních dílech zklame. Je totiž méně žánrově „čitelný“ než vycizelované eskapády zmateně transfobního Luďana a jeho kolektivu ze čtvrté cenové. Oddíl B nebude sjednocovat národ před obrazovkou jako MOST!, byť ho v něčem pod sloganem „Vězení není žádná prdel“ překonává.

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