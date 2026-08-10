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12. 10. 202627 minut

Saudská Arábie pod sílící palbou Hútijů. Jak odpoví USA a o co jde ve válce u Rudého moře?

S Tomášem Lindnerem o eskalaci druhé fronty války s Íránem a bojích v Jemenu

Štěpán Sedláček
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Tomáš Lindner
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Při útoku na mezinárodní letiště v Rijádu o víkendu zemřelo nejméně 13 lidí a více než tři sta jich je zraněných. Na terminál dopadly rakety jemenských islamistů – Hútijů, kteří na západě země bojují se silami jemenské vlády podporované saudským letectvem. Letiště v saudské metropoli v pondělí zůstalo zavřené a Hútíjové vyslali na Saudskou Arábii další rakety i bezpilotní letouny. Rijád už slíbil odvetu. Co Hútijové útoky sledují? Zapojí se do konfliktu saudští spojenci Pákistán, Turecko nebo USA? A jak to teď vypadá s ohrožením dopravy v rudomořském průlivu Báb-al-Mandab? Nejen o tom mluví Tomáš Lindner ve Výtahu Respektu. Moderuje Štěpán Sedláček.

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