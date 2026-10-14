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14. 10. 202620 minut

V Praze začal soud s údajným čínským špionem. Na verdiktu závisí možná výměna Čecha vězněného v Číně

S Ondřejem Kundrou o prvním slyšení v historickém špionážním případu a souvislostech s osudem Aleše K., kterého uvěznil Peking.

Štěpán Sedláček
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Ondřej Kundra
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U Městského soudu v Praze začal ostře sledovaný soud s údajným čínským špionem Jang I-mingem. Je viněný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc a je vůbec prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Na pozadí tohoto případu se ovšem hraje o výměnu vězňů - Čecha Aleš K. kterého v Číně zadrželi na konci června. Čeho se měl údajný agent s Číny pod novinářským krytím dopustit? A jak s tím souvisí tzv. únosová diplomacie? Nejen o tom mluví po první dnu soudního slyšení Ondřej Kundra ve Výtahu Respektu. Ptal se ho Štěpán Sedláček.

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