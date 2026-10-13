13. 10. 202628 minut
Většina obcí se v referendech u voleb postavila proti větru. Jaký podíl na tom mají dezinformace?
S analytikem Petrem Vidomusem o kampaních odmítajících výstavbu větrných elektráren.
Pouze v jednom z jednadvaceti referend, které se konala během komunálních senátních voleb se lidé vyjádříli pro stavbu větrných turbín v katastru obce. Důvody pro to mají lidé různé, ale na řadu z nich mají vliv dezinformační kampaně a nemalý počet lidí z nichž se mnozí snaží na tématu boje proti větrníkům získat politický vliv. Jak v tom uspěli? Jejich působení dlouhodobě mapuje analytik AMO Petr Vidomus, který téma přibližuje ve Výtahu Respektu.
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Podcast je součástí série
Výtah Respektu
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